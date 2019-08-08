Немцы снимают с производства «заряженный» Volkswagen Golf R

Издание Motor Authority, ссылаясь на свои источники в немецкой компании, подтвердило эту информацию. В 2020 модельном году седьмой Volkswagen Golf R представлен не будет. Но авто с мощным мотором вернется на сборочную линию через год-полтора, переродившись в следующей генерации.

Сейчас хетч с литерой R в названии с 300-сильным мотором, помогающим «выстреливать» авто с нуля до первой сотни за 4,6 с, еще предлагается покупателям. Правда, россиянам «могучий» Golf не доступен. Остается довольствоваться 1,4-литровым двигателем с отдачей в 125 или 150 л. с.

Что же касается нового «Гольфа», то его неоднократно откладывающаяся премьера, судя по всему, состоится в октябре. А в серию автомобиль пойдет, как уже писал портал «АвтоВзгляд», в конце февраля 2020 года. Первые продажи начнутся в Германии, а затем модель разойдется по остальным рынкам Европы.