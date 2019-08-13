В России снова начали покупать подержанные автомобили

Второй месяц подряд лидерскую позицию продолжает удерживать Ford Focus, подвинувший на вторую строчку ВАЗ-2114, именуемый также LADA Samara. «Американец» разошелся тиражом в 12 500 единиц, а оссийский пятидверный хетчбэк пришелся по вкусу 12 400 россиянам. Третье место досталось вазовской классике — ВАЗ-2107 с показателем в 11 100 машин.

Четвертым пунктом следует бюджетный Hyundai Solaris, представленный также и на рынке новых авто. За него рублем проголосовало 10 100 покупателей. И замыкает ТОП-5, по данным агентства «Автостат», еще одна иномарка — Toyota Corolla, перепроданная в количестве 9800 экземпляров.

Напомним, что на рынке новых автомобилей все не так безоблачно. За тот же июль в руки покупателей ушло 139 968 легковых машин и легкого коммерческого транспорта, что на 2,4% меньше показателей годичной давности. Здесь самые ходовые авто — LADA Granta (10 652 штук), LADA Vesta (8937 единиц) и KIA Rio (7171 экземпляров).