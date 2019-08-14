УАЗ сокращает производство ради новых моеделей

Ульяновский производитель внедорожников в 2019 году планирует уменьшить выпуск машин на 1,3%, а в следующем — поборется за увеличение на 2,6%. По прогнозам, в этом году завод намерен собрать 45 600 автомобилей, а в 2020 году — 46 800 машин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области со ссылкой на гендиректора УАЗа Адиля Ширинова.
Виктор Васильев

Спрос на ульяновских «проходимцев» постепенно начинает падать. Причин, кроме, общеэкономических — масса. Хромает качество окраски, подводит сборка, да и по эргономике автомобиль явно слабоват. Плюс, надо поработать над информативностью рулевого управления и эффективностью тормозов.

Чтобы выправить ситуацию компания запускает новые продукты. В частности, уже готов УАЗ «Патриот» с АКП — портал «АвтоВзгляд» одним из первых протестировал ульяновскую новинку.

А в 2020 году появится грузовичок УАЗ «Профи» повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.

Плюс, компания, совместно с НАМИ разработают единую платформу для нового модельного ряда УАЗ. Инвестиции в проект составляют порядка 7 млрд рублей.

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14 августа 2019
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