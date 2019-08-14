УАЗ сокращает производство ради новых моеделей

Спрос на ульяновских «проходимцев» постепенно начинает падать. Причин, кроме, общеэкономических — масса. Хромает качество окраски, подводит сборка, да и по эргономике автомобиль явно слабоват. Плюс, надо поработать над информативностью рулевого управления и эффективностью тормозов.

Чтобы выправить ситуацию компания запускает новые продукты. В частности, уже готов УАЗ «Патриот» с АКП — портал «АвтоВзгляд» одним из первых протестировал ульяновскую новинку.

А в 2020 году появится грузовичок УАЗ «Профи» повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.

Плюс, компания, совместно с НАМИ разработают единую платформу для нового модельного ряда УАЗ. Инвестиции в проект составляют порядка 7 млрд рублей.