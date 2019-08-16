Корейцы готовят компактный кроссовер KIA XRio

Фото autocar.co.uk
Корейский производитель не исключает появления в скором будущем самого младшего представителя в своей модельной линейки SUV. В основу нового бюджетного паркетника ляжет платформа KIA Rio.
Иван Флягин

По предварительным данным, будущая модель, которая будет конкурировать с Volkswagen T-Cross, получит название XRio.

Напомним, что в начале лета корейцы представили новый кроссовер XCeed, созданный на базе хетчбэка Ceed третьего поколения. Паркетник позаимствовал у донора силовую линейку и занял нишу между моделями Stonic и Sportage.

Не исключено, что по тому же пути пойдет и XRio, хотя окончательного решения по проекту корейцы еще не приняли.

Издание Autocar ссылается на главного операционного директора KIA Europe Эмилио Эррера, который заявил, что топ-менеджеры находятся в процессе изучения плана разработки нового кроссовера. В случае если проект воплотиться в жизнь, он займет в модельной линейке позицию ниже KIA Stonic.

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16 августа 2019
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