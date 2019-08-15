В России сильно усложнят процедуру техосмотра

Как уже выяснил портал «АвтоВзгляд», клавиша экстренного вызова работают не во всех машинах, причем это никак не зависит от того, бюджетное ли авто или принадлежит к дорогостоящему премиальному сегменту.

Судя по всему, таких автомобилей с «безответной» кнопкой, которые не пройдут новое ТО, окажется не так мало. В частности, муляжом оказались клавиши в дорогущем Cadillac Escalade и бюджетном Renault Kaptur, чей стартовый прайс не дотягивает и до 1 000 000 рублей. А у FIAT Doblo модуля не оказалось вовсе.

О том, как «АвтоВзгляд» проверял разные авто на предмет наличия и работоспособности терминала ЭРА-ГЛОНАСС, вы узнаете из нашего эксклюзивного видео сюжета.