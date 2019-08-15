В России сильно усложнят процедуру техосмотра

Обязательным в автомобиле модуль вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС стал с 2017 года. И только сейчас чиновники заговорили о проверке работоспособности кнопки SOS. Вполне возможно, что в скором времени заниматься этим обяжут операторов техосмотра и дилеров.
О том, надежны ли системы ЭРА-ГЛОНАСС, установленные на борту авто, задумались в Национальной технологической инициативе «Автонет» (НТИ «Автонет»). Об этом сообщило информационно агентство «РИА Новости».
- Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб. — объяснили представители НТИ.
Так что техосмотр может довольно скоро усложниться, включив в себя еще один пункт проверки. И, скорее всего, ждать перемен не долго: Сколковский институт науки и технологий уже разработал процедуру тестирования.
Как уже выяснил портал «АвтоВзгляд», клавиша экстренного вызова работают не во всех машинах, причем это никак не зависит от того, бюджетное ли авто или принадлежит к дорогостоящему премиальному сегменту.
Судя по всему, таких автомобилей с «безответной» кнопкой, которые не пройдут новое ТО, окажется не так мало. В частности, муляжом оказались клавиши в дорогущем Cadillac Escalade и бюджетном Renault Kaptur, чей стартовый прайс не дотягивает и до 1 000 000 рублей. А у FIAT Doblo модуля не оказалось вовсе.