АВТОВАЗ продал европейцам пожароопасные LADA 4x4

На сайте Еврокомисси появилось сообщение об отзывной кампании, под которую попали 1500 «Лад». Как оказалось, в процессе сборки был неправильно уложен кабель генератора. Несмотря на то, что звучит это довольно невинно, при самых неблагоприятных раскладах, такой дефект может привести к возгоранию.

Представители АВТОВАЗа в Германии уже разослали оповещение об этой серьезной проблеме владельцам. Чтобы избавиться от дефекта, необходимо в условиях сервиса проверить и при необходимости заменить изоляцию проводки, а также правильно протянуть кабель.

Напомним, что в июне прошлого года в официальные сервисы направили почти 39 000 LADA 4x4 по той же самой причине. Тогда специалисты объяснили, что из-за заводской недоработки кабель попросту может перетереться.