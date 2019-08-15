АВТОВАЗ продал европейцам пожароопасные LADA 4x4

Фото: LADA
АВТОВАЗ объявил о добровольном отзыве внедорожников LADA 4x4, собранных в 2017 и 2018 годах. И на этот раз сервисная акция организована не для российских владельцев тольяттинского «проходимца». На ремонт приглашают обладателей отечественного автопрома в Германии.
Светлана Ермолаева

На сайте Еврокомисси появилось сообщение об отзывной кампании, под которую попали 1500 «Лад». Как оказалось, в процессе сборки был неправильно уложен кабель генератора. Несмотря на то, что звучит это довольно невинно, при самых неблагоприятных раскладах, такой дефект может привести к возгоранию.

Представители АВТОВАЗа в Германии уже разослали оповещение об этой серьезной проблеме владельцам. Чтобы избавиться от дефекта, необходимо в условиях сервиса проверить и при необходимости заменить изоляцию проводки, а также правильно протянуть кабель.

Напомним, что в июне прошлого года в официальные сервисы направили почти 39 000 LADA 4x4 по той же самой причине. Тогда специалисты объяснили, что из-за заводской недоработки кабель попросту может перетереться.

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15 августа 2019
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