Следственный комитет парализовал работу дилерских центров «Рольф»

Вот, скажите: зашли бы вы в автосалон, где на ресепшн вместо милых девушек вас встречают вооруженные люди в масках? Да, именно так сейчас «работает» один из крупнейших в России дилеров.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель ГК «Рольф» Павел Носов, «мы открыты для клиентов, хотя следственные действия откровенно мешают сотрудникам шоу-румов выполнять свои обязанности».

Правоохранители ограничили доступ персонала к рабочим компьютерам, телефонам и документам. Иначе говоря, оформить покупку автомобиля или сдать его в ремонт не предоставляется возможным. От ответа на вопрос: «Появится ли такая возможность вообще», в «Рольфе» тактично уклонились. Чем же можно объяснить действия СК?