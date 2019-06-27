Следственный комитет парализовал работу дилерских центров «Рольф»

Фото: АвтоВзгляд
Сотрудники Следственного комитета ворвались в дилерские центры ГК «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге. Работа автосалонов фактически парализована: шоу-румы хотя и не закрыты для посетителей, но в данный момент посещать их нет никакого смысла. Что случилось, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Вот, скажите: зашли бы вы в автосалон, где на ресепшн вместо милых девушек вас встречают вооруженные люди в масках? Да, именно так сейчас «работает» один из крупнейших в России дилеров.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель ГК «Рольф» Павел Носов, «мы открыты для клиентов, хотя следственные действия откровенно мешают сотрудникам шоу-румов выполнять свои обязанности».

Правоохранители ограничили доступ персонала к рабочим компьютерам, телефонам и документам. Иначе говоря, оформить покупку автомобиля или сдать его в ремонт не предоставляется возможным. От ответа на вопрос: «Появится ли такая возможность вообще», в «Рольфе» тактично уклонились. Чем же можно объяснить действия СК?

– Нам предъявили постановление, которое сейчас находится у юристов компании. Больше никаких подробностей я сообщить не могу, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» представитель ГК «Рольф» Павел Носов.

Между тем, независимые эксперты уже выдвинули предположение, что интерес правоохранительных органов небезоснователен и напрямую связан с теневой деятельностью компании. К слову, сам учредитель и председатель совета директоров «Рольф» Сергей Петров связывает обыски с делами давно минувших лет.

Речь идет о незаконном выводе денежных средств за границу. Подобное обвинение в адрес автодилера было выдвинуто еще пять лет назад (ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). За ее нарушение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет, включая миллионный штраф.

Однако бизнесмен, успевший побыть депутатом Госдумы двух созывов, а ныне предпочитающий жить вместе с семьей за рубежом, не исключает, что вся эта акция — попытка рейдерского захвата.

Кстати сказать, по данным Forbes, компания «Рольф» является абсолютным лидером авторитейла в России. За минувший год ее выручка достигла немногим меньше 230 млрд рублей, а состояние основателя Сергея Петрова оценивается в 900 млн. долларов.

Созданная в 1991 году, как эксклюзивный дистрибьютор Mitsubishi в России, фирма на сегодняшний день обладает кейсом, включающим более двадцати автомобильных марок. В их числе — Toyota, Volkswagen, Renault, Mazda, а также премиальные Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Audi.

Любопытно, как же сложится дальнейшая судьба столь серьезного рыночного игрока? Пока понятно одно: финансовых и репутационных издержек «Рольфу» не избежать. И будем надеяться, что в финале всей этой истории не пострадают его многочисленные клиенты…

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27 июня 2019
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