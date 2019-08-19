Новая спортивная LADA Granta готовится к продаже

Согласно документу, «подогретая» Granta получит заряд бодрости от 106-сильного мотора, выдающего 148 Нм тяги, а компанию движку составит пятискоростная «механика».

Автомобиль в кузове «седан» станет на 12 мм длиннее обычной «Гранты» и продолжит концепцию Drive Active. А это и дерзкий обвес по кузову, и чуткие настройки шасси, и более эффективные тормозные механизмы. Более того: ребята из LADA Sport приложили руки к доводке рулевого управления, посадили авто на низкий профиль и уменьшили на 50 мм клиренс.

По некоторым данным, новинку можно будет заказать в сентябре. Вот только представители АВТОВАЗа эти сведения никак не комментируют. Во всяком случае, пока.