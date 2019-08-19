Infiniti представила самый быстрый автомобиль за свою историю

Японская Infiniti в содружестве с коллегами из Renault F1 Team завершили ходовые испытания самого мощного в линейке «Инфинити» автомобиля — купе Q60 Project Black S. Похоже, в серию новинка обернется уже в следующем году.
Мирон Горин

Во всяком случае, решение о запуске Infiniti Q60 Project Black S в серийное производство будет принято до конца нынешнего года. Если проект будет утвержден, тянуть с запуском японцы явно не станут. Еще бы, ведь это быстрый в истории премиальной марки автомобиль с гибридной силовой установкой, выдающей дикие 568 лошадиных сил.

Свою первую сотню с места прототип делает менее, чем за 4 секунды. При этом технология двойного гибрида позволяет не только рекуперировать энергию при торможении, но и превращать в электричество тепло выхлопных газов.

Кстати, испытывал спорткупе на гоночном треке «Зальцбургринг» в Австрии лично пилот команды Renault F1 Team Нико Хюлькенберг. Автомобилем гонщик остался доволен.

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19 августа 2019
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