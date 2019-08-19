Немцы представляют новый кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc

T-Roc Cabrilet обрудован полностью автоматизированной мягкой крышей, которая складывается с помощью электромеханического привода за 9 секунд. Во время движения это можно сделать только на скорости до 30 км/ч.

Автомобиль оснащен системой защиты от опрокидывания, которая представляет собой специальные выдвижные элементы, расположенные за задними сиденьями. Кроме того, конструкция кросс-кабриолета укреплена усиленной рамой ветрового стекла.

В силовую линейку T-Roc Cabriolet входит два бензиновых мотора с турбонаддувом мощностью 115 л. с. и 150 л. с. Стандартные версии укомплектованы шестиступенчатой механической коробкой передач, а семиступенчатый «робот» DSG доступен в качестве опции.

T-Roc Cabriolet будет продаваться в двух комплектациях — Style и R-Line. В списке опций предлагается новая мультимедийная система MIB3, включающая встроенный модуль онлайн-подключения и карту eSIM. О ценах пока ничего не сообщается.