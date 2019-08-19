Цена Aurus Senat будет на 10 млн. рублей ниже заявленной ранее

Фото Aurus
Официальный прайс-лист на представительский седан Senat S600 будет объявлен 23 августа во время открытия нового шоу-рума официального дилера марка компании «Панавто» в Москва-Сити. Однако уже сейчас стали известны цены на новинку, которые оказались ниже тех, что были озвучили ранее.
Иван Флягин

Напомним, что не так давно министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что стоимость «гражданского» варианта седана Aurus Senat составит около 18 млн. рублей. Однако сейчас, согласно информации «РГ», есть все основания предполагать, что цена небронированной версии Senat S600 стартует от 8 млн. рублей. Хотя не исключено, что она может подняться до 12 млн. из-за дорогого мелкосерийного производства на московских мощностях ФГУП «НАМИ». Но официального подтверждения этому пока нет.

Что касается прайсов на бронированного Senat S600, а также обеих версий лимузина Senat L700, то о них пока ничего неизвестно. Все модификации с усиленной защитой кузова будут доступны только по спецзаказам. Как утверждает производитель, компания Aurus уже получила достаточно много заявок на свои модели.

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19 августа 2019
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