Toyota прекращает продажи Land Cruiser 200

По мнению босса североамериканского подразделения Toyota Джима Ленца, необходимо избавляться от машин, которые не приносят прибыль, а то и вовсе работают в убыток. Судя по всему, имидж — ничто! Впрочем, это вполне оправдано, ведь в США «Крузак» не очень-то пользуется спросом. Точнее, очень не пользуется.

Судите сами: если в России по итогам минувшего года Toyota продала без малого 8500 Land Cruiser, то в Штатах — всего 3235. И это при том, что североамериканский рынок является одним из крупнейших на планете. Да и покупательская способность граждан за океаном несоизмерима с нашей.

Как сообщает Motor Trend, продажи «Крузаков» в Америке будут остановлены до 2020 года.