УАЗ представил семь новинок

Фото и видео: АвтоВзгляд
Ульяновский автозавод провел эксклюзивный показ новых модификаций на базе УАЗ «Профи». Сразу семь новых моделей были представлены в ходе презентации, состоявшейся прямо на территории завода.
Алексей Батушенко

Среди экспонатов — бортовая платформа с краном-манипулятором, гидроподъемник с люлькой, фургон автолавка, хлебный фургон, самосвал, многофункциональный фургон с пятиместной кабиной и автодом.

– Уже осенью будет представлена 9-местная пассажирская модификация на базе УАЗ «Профи», — похвастался порталу «АвтоВзгляд» начальник отдела спецтехники автопредприятия Константин Салтыков.

Напомним, что сейчас Ульяновский завод выпускает «Профи» в бортовой комплектации, бортовой с двойной кабиной, фургон, изотермический фургон и рефрижератор.

Цена UAZ Profi в базовой комплектации составляет 825 000 рублей.

Под капотом — единственно доступный 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью149 л. с. Трансмиссия — задне- или полноприводная.

Среди опций — самые современные — кондиционер, обогрев лобового стекла, мультимедийка с 7-дюймовым тачскрином. Похоже, ГАЗу есть над чем задуматься…

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22 августа 2019
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