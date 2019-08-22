УАЗ представил семь новинок

Среди экспонатов — бортовая платформа с краном-манипулятором, гидроподъемник с люлькой, фургон автолавка, хлебный фургон, самосвал, многофункциональный фургон с пятиместной кабиной и автодом.

– Уже осенью будет представлена 9-местная пассажирская модификация на базе УАЗ «Профи», — похвастался порталу «АвтоВзгляд» начальник отдела спецтехники автопредприятия Константин Салтыков.

Напомним, что сейчас Ульяновский завод выпускает «Профи» в бортовой комплектации, бортовой с двойной кабиной, фургон, изотермический фургон и рефрижератор.