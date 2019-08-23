Почему «Газель» может скоро стать дефицитом

«Группа ГАЗ» официально объявила, что с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года планирует перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

— Ухудшение ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с негативными макроэкономическими факторами, и последствия от ограничений производственной деятельности «Группы ГАЗ» в связи с санкциями США, могут привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы. Это превентивная мера — при стабилизации ситуации на рынке она не будет введена, предприятия продолжат работать в обычном режиме. В случае реализации негативных прогнозов переход на режим неполного рабочего времени позволит избежать сокращений персонала на предприятиях и обеспечить стабильную загрузку производств, — цитирует ТАСС представителя завода.

На рынок коммерческого транспорта негативно влияют макроэкономические факторы: высокие ставки по кредитам, сокращение федеральных программ стимулирования спроса, инфляция, сокращение инвестиций в основной капитал, завершение крупных федеральных строек и прочие. Все это негативно сказывается на покупательной способности, происходит спад инвестиционной и операционной активности малого и среднего бизнеса, которые являются основными потребителями коммерческого транспорта, — считают на ГАЗе.