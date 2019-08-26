Cтартовало производство новой LADA Granta Drive Active

Главными особенностями LADA Granta Drive Active являются стильный декоративный обвес по кузову, спортивные кресла с эффективной боковой поддержкой и «зажатая» подвеска от подразделения LADA Sport.

Трудно поверить, но теперь Granta «валит» и не валится! Да, 106 «жеребцов», «механика» или «робот», получивший спортивный режим знают свое дело.

А еще обладатель бюджетной «зажигалки» не останется незамеченным в потоке — не в последнюю очередь благодаря молдингам, хромированному патрубку выхлопной системы и декоративным колесным дискам из легкого сплава.

Кстати, всего в LADA Granta Drive Active использовано немногим меньше 30 новых элементов и деталей. А в базовом исполнении уже по умолчанию имеются кондиционер и аудиосистема.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на Волжском автозаводе, стол заказов на новинку откроется в сентябре. О ценах будет объявлено дополнительно.