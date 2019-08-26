Cтартовало производство новой LADA Granta Drive Active

Фото: АВТОВАЗ
АВТОВАЗ расширяет линейку LADA Granta модификацией «для поклонников энергичного стиля вождения». Во всяком случае, именно так охарактеризовали волжане свою новинку. Чем же козыряет «активная Лада»?
Ефим Розкин

Главными особенностями LADA Granta Drive Active являются стильный декоративный обвес по кузову, спортивные кресла с эффективной боковой поддержкой и «зажатая» подвеска от подразделения LADA Sport.

Трудно поверить, но теперь Granta «валит» и не валится! Да, 106 «жеребцов», «механика» или «робот», получивший спортивный режим знают свое дело.

А еще обладатель бюджетной «зажигалки» не останется незамеченным в потоке — не в последнюю очередь благодаря молдингам, хромированному патрубку выхлопной системы и декоративным колесным дискам из легкого сплава.

Кстати, всего в LADA Granta Drive Active использовано немногим меньше 30 новых элементов и деталей. А в базовом исполнении уже по умолчанию имеются кондиционер и аудиосистема.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на Волжском автозаводе, стол заказов на новинку откроется в сентябре. О ценах будет объявлено дополнительно.

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26 августа 2019
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