Концепт Genesis Essentia получил премию за дизайн

Премия IDEA считается наиболее авторитетной наградой в области дизайна в Северной Америке. Наряду с премиями RedDot и iF, она входит в тройку наиболее престижных в мире. В прошлом году бренд Genesis получил наивысшую награду в дизайнерском конкурсе Red Dot «Best of the Best»- в категориях Retail Design и Sound Design.

В этом году Genesis Essentia получил награду Международной премии за безупречный дизайн IDEA. Модель Essentia Concept, представленная в марте 2018 года на Нью-Йоркском международном автосалоне, стала первым в истории бренда Genesis концептом категории «Гран-туризмо» (GT) с электрической силовой установкой. Она была отмечена за интерпретацию фирменной дизайнерской философии «Атлетичная элегантность».

— Мы очень гордимся, что Essentia Concept, демонстрирующий видение Genesis и будущее бренда, был отмечен IDSA, — заявил исполнительный вице-президент и шеф-дизайнер Genesis Люк Донкервольке. — Для молодых брендов каждая составляющая дизайна становится частью наследия, и наша задача — не просто разрабатывать дизайн автомобиля, а обеспечивать его связь с ДНК Genesis, — добавил он.