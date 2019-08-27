Пока ГИБДД думает, Hyundai и KIA пересаживают своих клиентов на электросамокаты

Так, корейскаие Hyundai и KIA представили на днях новый вариант прототипа электрического скутера (по сути — самоката), развивая свою идею «мобильности первой и последней мили». Согласно ей, электроскутеры будут интегрироваться в будущие модели бренда, чтобы водитель и шагу не мог пройти пешком, а выйдя из авто сразу пересаживался на фирменное ЭМТС.

Новый прототип электроскутера получил литиевую батарею с запасом энергии 7 Ач, позволяющую развивать скорость до 20 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет примерно 20 км. Скутер весит всего 7,7 кг и предельно портативен в том числе и благодаря благодаря уникальной системе тройного складывания.

Для дополнительного удобства электроскутер оснащен цифровым дисплеем, на котором отображаются уровень заряда батареи и скорость движения. Для передвижения в темное время суток предусмотрены две стильные светодиодные фары и два задних фонаря.