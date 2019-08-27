Пока ГИБДД думает, Hyundai и KIA пересаживают своих клиентов на электросамокаты

Пока российские власти только определяются с правовым статусом электромеханических транспортных средств, мировые автопроизводители работают над созданием новых поколений всех этих сигвеев, моноколес и электросамокатов. При этом они хотят, чтобы эта техника была всегда под рукой у автовладельцев. Иначе говоря, их стараниями тех же электросамокатов на улицах городов станет еще больше!
Так, корейскаие Hyundai и KIA представили на днях новый вариант прототипа электрического скутера (по сути — самоката), развивая свою идею «мобильности первой и последней мили». Согласно ей, электроскутеры будут интегрироваться в будущие модели бренда, чтобы водитель и шагу не мог пройти пешком, а выйдя из авто сразу пересаживался на фирменное ЭМТС.
Новый прототип электроскутера получил литиевую батарею с запасом энергии 7 Ач, позволяющую развивать скорость до 20 км/ч. Запас хода на одной зарядке составляет примерно 20 км. Скутер весит всего 7,7 кг и предельно портативен в том числе и благодаря благодаря уникальной системе тройного складывания.
Для дополнительного удобства электроскутер оснащен цифровым дисплеем, на котором отображаются уровень заряда батареи и скорость движения. Для передвижения в темное время суток предусмотрены две стильные светодиодные фары и два задних фонаря.
Аппарат имеет привод на заднее колесо, вооружен фарами и задними фонарями. Размещаясь в специально предусмотренном отсеке автомобиля, он автоматически подзаряжается от бортовой электросети во время движения. То есть пользователь всегда моментально может продолжить свою поездку уже на электроскутере, не тратя время на ожидание общественного транспорта.
– Мы хотим максимально упростить жизнь наших клиентов и сделать ее удобнее, — комментирует появление прототипа глава направления роботизации Hyundai Motor Group Юн Донжин. — Подобный персональный скутер делает поездки «первой и последней мили» интереснее и приятнее. К тому же использование таких устройств поможет снизить автомобильный трафик в центрах городов и количество вредных выбросов'.