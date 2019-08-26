Начальник ГИБДД Михаил Черников: завершаем исследование моноколес и сигвеев

Электробайки, электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и прочие моноколеса в последнее время стали настоящим проклятием и моторизованных россиян, и пешеходов. Что, впрочем, немудрено если учесть, что «водители» этих транспортных средств цинично и нагло игнорируют ПДД по всем пунктам, пользуясь тем, что их права и обязанности ничем, никак и ни в одном уложении не регламентированы. Однако структуры, отвечающие за безопасность дорожного движения в стране этого, как будто не замечают.
В итоге владельцы новомодных средств передвижения носятся и по тротуарам, и по проезжей части как им вздумается, сбивая пешеходов, провоцируя аварийные ситуации на дороге и, разумеется, то и дело попадая под колеса машин.
И самое неприятное в этой ситуации, что водитель, сбивший неожиданно вылетевшего перед ним сигвеиста или электросамокатчика будет отвечать по всей строгости закона, как за сбитого им пешехода. Но, повторимся, соответствующие министерства и ведомства не спешат положить конец этому бардаку. Что возмущает не только автовладельцев и безлошадных участников дорожного движения, но и законодателей.
Так, с просьбой положить конец «электромобильной вакханалии» к начальнику ГУ ОБДД МВД РФ генералу Черникову обратился председатель Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Госдумы РФ Ярослав Нилов:
– В случае ДТП с гражданами, использующими транспортные средства, работающие на аккумуляторных батареях, с высокой долей вероятности виновным будет признан водитель автомобиля, а пользователь современного устройства может вообще избежать ответственности. При ДТП с летальным исходом, водитель будет подвергнут наказанию за преступление в соответствии с нормами уголовного права — пишет депутат генералу. — В связи с вышеизложенным, прошу дать поручение изучить складывающуюся практику в целях принятия необходимых решений. Полагаю, что правила использования подобных устройств для передвижения по автодорогам необходимо закрепить в ПДД наряду с такими т/с, как велосипеды, мотороллеры для недопущения аварийных ситуаций…
И, что любопытно, главный автоинспектор страны согласился с депутатом, признав, что «обозначенный в обращении проблемные вопросы являются актуальными и требующими нормативно-правового регулирования», в связи с чем «МВД России планирует в 2019 году завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожно движения, использующих электромеханические транспортные средства (ЭМТС)».
Другими словами, как минимум до конца текущего года, пока полицейские не закончат свои изыскания, все без исключения официальные, так сказать, участники дорожного движения, чьи права и обязанности, в отличие от обладателей ЭМТС, регламентированы ПДД, могут в любой момент оказаться без вины виноватым в столкновении с последними.
То есть ведомство генерала Черникова, как обычно, отвечает на вызовы времени постфактум, а не прогнозирует их. И это при том, что на назревающую проблему с ЭМТС обратил внимание и поручил ее решить еще в 2017 году тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Однако, как мы видим, воз и ныне там. Более того: ГИБДД до сих пор даже не ведет статистики ДТП с участием ЭМТС, хотя СМИ чуть ли не ежедневно сообщают о дорожных происшествиях с их участием. Любопытно, что же и как исследую гаишные ученые, не располагающие даже статистическими данными ни о числе подобных участников движения, ни о связанных с ними инцидентах?
На днях, правда, на помощь непрофессионалам из ГАИ пришло Министерство транспорта РФ, подготовившее законопроект, предполагающий, в том числе, и получение хозяевами электротранспорта соответствующий водительских удостоверений. Однако этот документ носит по большей части декларативный характер, не предусматривающий, по большому счету, ответственности водителей ЭМТС за нарушение ПДД. А ГИБДД, повторимся, только исследует ситуацию…