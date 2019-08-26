Начальник ГИБДД Михаил Черников: завершаем исследование моноколес и сигвеев

В итоге владельцы новомодных средств передвижения носятся и по тротуарам, и по проезжей части как им вздумается, сбивая пешеходов, провоцируя аварийные ситуации на дороге и, разумеется, то и дело попадая под колеса машин.

И самое неприятное в этой ситуации, что водитель, сбивший неожиданно вылетевшего перед ним сигвеиста или электросамокатчика будет отвечать по всей строгости закона, как за сбитого им пешехода. Но, повторимся, соответствующие министерства и ведомства не спешат положить конец этому бардаку. Что возмущает не только автовладельцев и безлошадных участников дорожного движения, но и законодателей.

Так, с просьбой положить конец «электромобильной вакханалии» к начальнику ГУ ОБДД МВД РФ генералу Черникову обратился председатель Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Госдумы РФ Ярослав Нилов: