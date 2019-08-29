Peugeot выпустил гибридный кроссовер на базе 3008

Новая модификация Peugeot 3008 GT Hybrid4 получила 200-сильный бензиновоый двигателя серии PureTech и два электромотора. Один из них совмещен с восьмиступенчатой коробкой передач e-EAT8 и развивает 110 л. с. Второй встроен в задний трансмиссионный блок и выдает 112 л. с.

Благодаря такой силовой установке и полному приводу, разгон от 0 до 100 км/ч занимает у машины 6,5 секунд. Аккумуляторная батарея на 13,2 кВт.ч. обеспечивает машине 59 километров пробега на электротяге. Зарядка аккумуляторной батареи осуществляется за 1ч. 45мин.

Модификация Peugeot 3008 в Hybrid 4 доступна лишь в комплектации GT — вместе с эксклюзивной обивкой салона Alcantara® Greval Grey и отделкой Grey Oak из натурального шпона состаренного дуба. При этом машина оснащена системой ADAS, совмещающей адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и системой удержания в полосе движения.

Полноприводный Peugeot 3008 GT Hybrid4 уже доступен для заказа на рынке Франции. В остальных странах Европы заказы него начнут принимать в октябре 2019 года.