Peugeot выпустил гибридный кроссовер на базе 3008

Французский производитель вывел на рынок «зеленую» модель компактного кроссовера. Полноприводный Peugeot 3008 GT Hybrid4 развивает 300 л. с.
Максим Строкер

Новая модификация Peugeot 3008 GT Hybrid4 получила 200-сильный бензиновоый двигателя серии PureTech и два электромотора. Один из них совмещен с восьмиступенчатой коробкой передач e-EAT8 и развивает 110 л. с. Второй встроен в задний трансмиссионный блок и выдает 112 л. с.

Благодаря такой силовой установке и полному приводу, разгон от 0 до 100 км/ч занимает у машины 6,5 секунд. Аккумуляторная батарея на 13,2 кВт.ч. обеспечивает машине 59 километров пробега на электротяге. Зарядка аккумуляторной батареи осуществляется за 1ч. 45мин.

Модификация Peugeot 3008 в Hybrid 4 доступна лишь в комплектации GT — вместе с эксклюзивной обивкой салона Alcantara® Greval Grey и отделкой Grey Oak из натурального шпона состаренного дуба. При этом машина оснащена системой ADAS, совмещающей адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и системой удержания в полосе движения.

Полноприводный Peugeot 3008 GT Hybrid4 уже доступен для заказа на рынке Франции. В остальных странах Европы заказы него начнут принимать в октябре 2019 года.

кроссоверы
29 августа 2019
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