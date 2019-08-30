Honda обновила дешевую модель для большой семьи

В «безопасный» комплекс вошла система автоторможения — ориентируясь на радары и датчики, она распознает другой автомобиль и оттормаживает минивэн, спасая тем самым владельца от кузовного ремонта. А еще сюда входят такие функции, как предупреждение об уходе с полосы и об опасном сближении с машиной, едущей впереди.

Силовые агрегаты остались прежними. Под капотом машины работает бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 131 л. с. или гибридная силовая установка суммарной мощностью 140 л. с. Бензиновый Honda Freed оснащен вариатором, гибридный — роботизированной коробкой передач.

Привод может быть как передним, так и полным. Продажи обновленного Honda Freed стартуют в Японии в октябре этого года. А вот в России об этой модели даже и мечтать не стоит.