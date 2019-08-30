Hyundai создает собственную разновидность каршеринга

Компания Hyundai рассказала, что с помощью разрабатываемого ею онлайн-приложения Hyundai Mobility клиент сможет дистанционно оформить подписку на одну из четырех моделей Hyundai, участвующих в программе. В ее рамках доступна вся SUV-линейка бренда: модели Creta, Tucson, Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1.

В онлайн-приложении клиентам предложены три варианта подписки: «City» — на 1—24 часа, «Country» — на 1—30 дней, и «Freedom» — на 1—12 месяцев. Получить автомобиль по подписке будет возможно у официальных дилеров Hyundai. Места для парковок Hyundai Mobility будут обозначены специальной разметкой и световыми элементами. Сервис заработает с октября 2019 года.

На старте проекта в нем будут задействованы 12 московских дилеров Hyundai. В дальнейшем услуги Hyundai Mobility будут распространены на всю дилерскую сеть «Хендэ Мотор СНГ» в России. При подписке «Freedom» будет доступна услуга доставки и возврата автомобиля к клиенту и от него. О расценках и тарифах в рамках Hyundai Mobility пока не сообщается.