IVECO расширяет производство в России

В данный момент тяжелые грузовики серии Iveco Trakker, среднего класса Iveco Eurocargo и магистральные тягачи Iveco tralis собираются на мощностях ООО «Ивеко-АМТ» в городе Миассе Челябинской области.

— Новый партнер рассматривается для выпуска автомобилей в других сегментах, а также для производства тяжелых грузовиков других серий. Планов выпуска больших автобусов, а также электробусов в России пока нет, — цитирует Интерфакс бизнес-директора ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.

Топ-менеджер сообщил, что переговоры ведутся с компаниями, у которых уже есть опыт производства подобной техники. Сумма предполагаемых инвестиций в будущее производство также пока не озвучивается.