IVECO расширяет производство в России

Iveco планирует существенно нарастить выпуск в нашей стране масштабы выпуска машин разных типов, в том числе и легкого коммерческого транспорта. Для этого компания планирует нарастить производство.
Максим Строкер

В данный момент тяжелые грузовики серии Iveco Trakker, среднего класса Iveco Eurocargo и магистральные тягачи Iveco tralis собираются на мощностях ООО «Ивеко-АМТ» в городе Миассе Челябинской области.

— Новый партнер рассматривается для выпуска автомобилей в других сегментах, а также для производства тяжелых грузовиков других серий. Планов выпуска больших автобусов, а также электробусов в России пока нет, — цитирует Интерфакс бизнес-директора ООО «Ивеко Руссия» Роберто Каматта.

Топ-менеджер сообщил, что переговоры ведутся с компаниями, у которых уже есть опыт производства подобной техники. Сумма предполагаемых инвестиций в будущее производство также пока не озвучивается.

коммерческий транспорт
9 сентября 2019
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