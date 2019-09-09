Арабы в шоке от российских вездеходов и платят за них баснословные деньги

В ОАЭ отправляются машины в медицинском, аварийно-спасательном и командно-штабном исполнениях. Учитывая жаркий климат, каждый из «Шаманов» будет оборудован мощным кондиционером и доработанной системой охлаждения.

Длина восьмиколесных вездеходов «Шаман», которые строит компания «Авторос», шесть метров, снаряженная масса — 4800 кг. В основе конструкции — рама-лодка. То есть вездеход может плавать. Подвеска всех колес независимая, пружинная. Привод, конечно же, полный. Нажатием кнопки в салоне подключают сразу первую и вторую оси. У машины есть и так называемый режим краба, когда все восемь колес поворачиваются и «Шаман» едет боком. Так можно преодолевать тяжелое бездорожье, вязкие болота или зыбучие пески.Под капотом вездехода работает наддувный дизель Iveco F1C 3.0 TD мощностью 146 лошадиных силы. В пару к нему приставлена шестиступенчатая «механика».

Цена «Шамана» стартует от 10,5 млн. рублей, что для нефтяных шейхов — сущие копейки. Кстати сказать, это не единственная поставка российской вездеходной техники на Ближний Восток. Завод ЗЗГТ, что собирает гусеничные вездеходы в городе Заволжье, несколько лет назад отправлял в жаркие страны гусеничные «Бобр» и «Ирбис».