Honda обновила дешевый аналог вэна Odyssey

Кроме разницы в оснащении, у машин еще и иной дизайн. Обновленный Elysion получил новую решетку радиатора, иные бамперы и оптику.

У модели существует и гибридная версия, которая изменилась в техническом плане. Инженеры доработали силовую установку, состоящую из 2-литрового мотора мощностью 146 л. с. и тягового электродвигателя. Суммарная отдача такого агрегата составляет теперь 215 л. с. При этом на сто километров пути гибрид Honda Elysion потребляет всего 5,9 л бензина.

Жаль, что к нам модель точно не привезут, потому как продажи вэнов в стране отнюдь не бьют рекордов. Скажем, конкурент «Хонды» Toyota Alphard в прошлом году разошелся в нашей стране тиражем всего в 544 экземпляра. Более, чем скромно.