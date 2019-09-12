LADA Vesta и XRAY получат новые моторы

В середине лета инженеры завода провели работу по модернизации мотора 1,6 л. В частности, внесли изменения в конструкцию поршневой группы.

На днище поршней появились лунки, исключающие возможность соударения клапанов и поршней во время обрыва ремня газораспределительного механизма.

Эту же доработку хотят внедрить и в двигатели 1,8 л., которые работают под капотами автомобилей Lada Vesta и XRAY. Но когда это произойдет, пока никто не знает. Видимо, компания хочет оценить перспективы такого шага и получить достаточное количество запросов от дилеров и клиентов.