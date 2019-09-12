Названа дата появления в России обновленной Skoda Rapid

Топ-менеджер чешской компании заявил, что автомобиль проектируется исключительно под российских потребителей и будет продаваться у нас и, возможно, еще в двух странах. «Обновленный Rapid сохранит практичный и полюбившийся многим кузов лифтбек», — заявил Ян Прохазка в интервью «За рулем.РФ»

Автомобиль будет построен на платформе MQB A0, которая ляжет в основу Volkswagen Polo следующего поколения и нового бюджетного кроссовера на его базе. Для этой конструкции доступны двигатели TSI объемом 1,0 и 1,5 л, которые работают в паре с «механикой» или «роботом» DSG.

В настоящее время Skoda Rapid в начальной комплектации Active с двигателем 1,6 л (90 л. с.) и «механикой» обойдется в 785 000 рублей. Топовая версия Monte Carlo с двигателем 1,4 л (125 л. с.) и «автоматом» предлагается за 1 157 000 «деревянных».