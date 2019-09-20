Новое поколение BMW Active Tourer готовится к выходу на рынок

Судя по шпионским фото, фары нового компакта будут узкими и вытянутыми. Так же разработчики перенесли крепление зеркал заднего вида чуть ниже, на панель двери.

Габариты машины практически не изменились. Быть может, только задняя часть визуальнее стала чуть массивнее.

Основные доработки могут быть связаны с интеграцией новых электронных систем: различных помощников водителю и систем безопасности.

Новый Active Tourer базируется на переднеприводной платформе UKL2, которая знакома про прошлому поколению модели.

Как ожидается, в продаже новинка появится в следующем году.