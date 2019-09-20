Цены на новые машины в России выросли на 76%

Рост цен на 75% за пять лет испугает многих. Это еще не конец, ведь прогноз на ближайшие годы неутешительный. Стоимость новых машин будет расти и дальше, но уже за счет других факторов, скажем, инфляции.

Эксперты отмечают, что сильнее всего цены выросли в конце 2014 — начале 2015 года. Катализатором этого стала резкая девальвация национальной валюты. Ощутимое повышение фиксировали так же в первой половине 2016 и 2017 годов.

А в начале 2019 года машины снова подорожали. Так автопроизводители компенсировали повышение ставки НДС до 20%. Затем, рост продолжился, но уже не так существенно.

Однако есть и хорошие новости. Поскольку продажи новых автомобилей с начала года постоянно падают, не стоит ожидать резкого скачка цен в будущем.