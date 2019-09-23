В России отзывают две модели Skoda для замены узла ГРМ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» распространило сообщение об отзыве машин Skoda Octavia и Yeti, реализованных на отечественном рынке в 2014—2015-ом годах.

Речь идет о моделях, оснащенных двигателями с рабочим объемом 1,2 и 1,6 литра. Причиной отзыва 1242 чешских легковушек стали проблемы с винтами крепления корпуса регулятора фаз газораспределения. Выяснилось, что в ходе эксплуатации последние могут ослабнуть.

В следствии этого дефекта, моторное масло начинает вытекать и попадать на проезжую часть. Для устранения проблемы потребуется заменить регулятор фаз газораспределения. К сообщению Росстандарта прикреплен список VIN-номеров машин, подлежащих отзыву. Там же указывается, что все работы будут произведены дилерскими центрами Skoda бесплатно для автовладельцев.