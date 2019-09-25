В России отзывают Jeep Cherokee из-за проблем с коробкой передач

Фото Jeep
В партии автомобилей Jeep Cherokee обнаружена неисправность в программном обеспечении коробки передач, которая может привести к несанкционированному включению «нейтрали» на полном ходу. В связи с этим Росстандарт объявил о сервисной акции на эти машины.
Иван Флягин

Отзыв распространяется на 65 экземпляров Jeep Cherokee, реализованных с марта 2014 года. Причиной акции стало возможное залипание фрикционной муфты, которая может спровоцировать переход коробки передач на нейтраль и потерю тяги на ведущих колесах. На скорости это может вызвать возникновение серьезной аварийной ситуации.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев указанных Jeep Cherokee, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На неисправных машинах обновят программное обеспечение блока управления трансмиссией. Все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев бесплатно.

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25 сентября 2019
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