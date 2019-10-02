«Subafest» любителей авто марки Subaru состоялся в Москве

В Москве состоялся десятый по счету ежегодный фестиваль российских любителей машин марки Subaru — Subafest 2019. Он оказался самым массовым за всю историю проведения. На мероприятии присутствовали 6589 человек. В ходе Subafest состоялась премьера новой специальной версии Subaru Outback Black Line, локальная презентация которой во всех дилерских центрах запланирована на 19 октября 2019 года.

Юбилейный Subafest был организован в формате арт-фестиваля и объединил темы инженерных технологий Subaru и современных технологических развлечений. Площадка фестиваля была поделена на тематические зоны, каждая из которых посвящена автомобилям актуального модельного ряда Subaru со статической экспозицией соответствующей модели и различного рода развлекательными активностями.

Традиционно в рамках фестиваля были организованы тест-драйвы автомобилей актуального модельного ряда Subaru. Главной тест-звездой фестиваля стал Subaru Forester — на нем была осуществлена 271 пробная поездка из суммарных 1141-ой.