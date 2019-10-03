В России отзывают травмоопасные Mazda3

Фото Mazda
Федеральное агентство Росстандарт сообщает о проведении добровольного отзыва партии автомобилей Mazda3 в связи с неисправностью зеркала заднего вида, которая может привести к опасной аварии.

Под сервисную кампанию попали 12 экземпляров популярной японской модели, реализованных c 30 июня по 24 июля 2019 года. Причиной отзыва увказанных авто стало стекло внутреннего зеркала заднего вида, которое может в любой момент отсоединиться от держателя в связи с недостаточной адгезией клеевого состава.

Если это произойдет во время движения, то высок риск возникновения аварийно опасной ситуации. Поэтому официальные представители ООО «Мазда Мотор РУС» рекомендуют в срочном порядке предоставить неисправные машины в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На указанных автомобилях специалисты заменят зеркало заднего вида в сборе новым — с качественной адгезией клеевого состава. Все работы для владельцев будут провидиться бесплатно.

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3 октября 2019
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