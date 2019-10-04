АВТОВАЗ отчитался о резком росте продаж моделей Granta и Vesta

Согласно отчету, обнародованному на днях АВТОВАЗом, заметный рост продаж в течении 9 месяцев текущего года продемонстрировала модель LADA Granta.

За три квартала 2019-го на российском рынке продано 96 974 Granta, что на 38,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедший сентябрь нашли своих новых владельцев 11 208 машин модели, что на 12,8% больше, чем в сентябре 2018 года.

Что касается LADA Vesta, то 9 месяцев с начала года ее продажи составили 83 502 автомобиля — на 9,6% больше, чем годом ранее. В сентябре было реализовано 9 452 LADA Vesta (+4,4% к сентябрю 2018 года).

Суммарно по итогам трех кварталов 2019 года в России продано 265 200 автомобилей LADA, что на 2,4% превышает аналогичный показатель 2018 года. В частности, в сентябре 2019-го в России было реализовано всего 31 516 LADA, что на 1,1% превышает уровень сентября 2018 года.