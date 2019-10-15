BMW готовит «убийцу» Mercedes CLA

BMW обнародовала новые фотографии субкомпактного седана 2-Series Gran Coupe. Достоянием публики стали изображения «морды» машины, ее кормы, части задней стойки. Кузов новой «двойки» имеет купеобразный вид, хотя модель сама по себе является четырехдверным седаном.

Судя по всему, BMW 2-Series Gran Coupe получит переднеприводную платформу от баварской «копейки». Кроме этого о силовых агрегатах авто известно только то, что под капотом его топовой версии ожидается двухлитровый турбомотор мощностью 306 л. с.

Продавать новую «двойку» планируют практически на всех рынках, где присутствует BMW. Премьера новинки ожидается на автошоу в Лос-Анджелесе.