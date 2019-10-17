Поставки Mitsubishi Pajero в Россию закончатся в этом году

Легендарный внедорожник покинет российский рынок одновременно с завершением действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), а это произойдет уже через два месяца. Официальной информации по поводу обновления Mitsubishi Pajero пока нет, при этом поклонников модели ждут приятные новости, о которых производитель сообщит совсем скоро.

Напомним, что японский рынок распрощался с текущей моделью минувшим летом, хотя в других странах новые экземпляры внедорожников еще будут продавать в течение двух-трех лет. Наибольшим спросом они пользуется в Африке, Южной Америке и Австралии.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», компания Mitsubishi готовит к выпуску вместительный семиместный кроссовер на новой платформе. Об этих планах рассказал недавно главный операционный директор Mitsubishi Motors Ашвани Гупта.