Поставки Mitsubishi Pajero в Россию закончатся в этом году

Фото Mitsubishi
Как сообщила порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела по связям с общественностью ООО «ММС Рус» Наталья Костенок, японский производитель прекратит поставки в Россию внедорожника Mitsubishi Pajero.

Легендарный внедорожник покинет российский рынок одновременно с завершением действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), а это произойдет уже через два месяца. Официальной информации по поводу обновления Mitsubishi Pajero пока нет, при этом поклонников модели ждут приятные новости, о которых производитель сообщит совсем скоро.

Напомним, что японский рынок распрощался с текущей моделью минувшим летом, хотя в других странах новые экземпляры внедорожников еще будут продавать в течение двух-трех лет. Наибольшим спросом они пользуется в Африке, Южной Америке и Австралии.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», компания Mitsubishi готовит к выпуску вместительный семиместный кроссовер на новой платформе. Об этих планах рассказал недавно главный операционный директор Mitsubishi Motors Ашвани Гупта.

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17 октября 2019
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