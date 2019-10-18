Китайская GAC собралась в Россию и обновила флагманский седан GA8

Китайские дизайнеры сделали крупнее решетку радиатора, добавили больше хромированных деталей, изменили форму фар и фонарей. А инженеры установили под капот наддувный бензиновый мотор объемом 2 литра и мощностью 252 л. с.

Напомним, что флагманский седан построили на древней платформе Fiat, которую китайцы купили в 2008 году и затем модернизировали. На этой же «тележке» базируются Alfa Romeo 166 и Lancia Thesis.

Очень скоро GAC начнет продавать свои автомобили в России. Первой машиной, которую должны оценить российские покупатели станет соплатформенный седану GA8 кроссовер GS8, который должен появиться в декабре. После, на рынок выдет минивэн GM8. Седан же GA8 пока продавать не планируют.