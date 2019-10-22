GM возрождает Hummer

Новые производственные площадки в Детройте обойдутся концерну General Motors в 3 миллиарда долларов. Инвестпроект под рабочим индексом BT1 включает создание в 2022 году электрического пикапа GMC, а к 2023 году должен быть разработан электрический внедорожник Cadillac.

Хотя раяд американских экспертов не исключает, что оба экологически чистых автомобиля могут поступить в продажу под логотипом Hummer. Официального вердикта по этому поводу еще не вынесено, но такой сценарий вполне вероятен. По предварительной информации, пикап будет предлагаться по цене около 90 000 долларов, а стоимость внедорожника превысит 100 000 долларов.

Напомним, что концерн General Motors распрощался с брэндом Hummer около десяти лет назад в связи с низким спросом на внедорожники и нерентабельностью их производства.