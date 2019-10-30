Объявлен срочный отзыв Skoda Rapid из-за проблем с ЭРА-ГЛОНАСС

Не исключено, что многие частные водители не придадут значения этой проблеме: во-первых, на практике системой ГЛОНАСС приходится пользоваться крайне редко. Во-вторых, как показывают тесты портала «АвтоВзгляд», на новых автомобилях эта функция часто не работает.

А в-третьих, за ее отсутствие закон пока не предусматривает для частного водителя никаких санкций. К тому же известны случаи, когда по разным причинам автовладельцы самостоятельно отключают эту систему в своих машинах.

Тем не менее, ООО «Фольксваген Груп Рус» инициировало сервисную акцию на 718 автомобилей марки Skoda Rapid, реализованных в этом году.

Уполномоченные представители компании проинформируют владельцев указанных машин о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На всех неисправных Skoda Rapid дилеры активируют систему ЭРА-ГЛОНАСС за счет производителя.