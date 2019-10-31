Renault готовит новый бюджетный седан

Судя по всему, французы начали работу над новой глобальной моделью. Можно предположить, что она заменит легендарный Logan, который до сих пор востребован на рынках ряда стран. И хоть длина «Логана» — 4346 метров, это не станет проблемой. Новая машина может быть выше, просторнее, да и оснащение наверняка окажется богаче. В основу субкомпактного седана ляжет платформа CMF-A+, на которой построен минивэн Renault Triber.

Ожидается, что производство наладят в Индии, там же может состояться дебют модели. Затем, машины будут экспортировать в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки.