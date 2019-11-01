Новый Porsche 911 оснастят «механикой»

Механическую коробку передач спорткупе Porsche 911 нового поколения (серии 992) унаследует от предшественника, и лишь в версиях Carerra S и 4S с 450-сильным наддувным мотором. Кстати, авто с «автоматом» и «механикой» получат одинаковый ценник. При этом трехпедальное купе укомплектовали еще и пакетом Sport Chrono в качестве штатного оснащения.

При этом, не скрывают разработчики, «девятьсот одиннадцатый» с МКП получился несколько медленнее своего двухпедального собрата. Так, «двухдверка» с АКП до первой сотни «выстреливает» за 3,5 с. А в случае с механической коробкой речь пойдет приблизительно о 4 с. И хотя спорткар с «механикой» потерял в динамике, он стал легче на 38 кг (1496 кг).

Напомним, Porsche 911 восьмой генерации впервые был представлен широкой публике в ноябре прошлого года на моторшоу в Лос-Анджелесе. В России спорткупе с мотором мощностью 385 л. с. оценили в 7 226 000 рублей.