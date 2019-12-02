В России появится суперэкономичный Hyundai Solaris

В начале октября на Петербургском международном газовом форуме французы представили Renault Logan CNG, оборудованный ГБО. Никаких точных планов о продаже такого «Логана» автостроитель не сообщил. Но исключать появления новинки на рынке не стоит. Причем мотором, «питающимся» топливом двух видов, автомобиль укомплектовали совместно с производителем, поставляющим такое оборудование для газо-бензиновых «Вест» и «Ларгусов».

Теперь же стало ивестно, что в ряд битопливных бюджетников может встать и Hyundai Solaris. Такой многообещающий вывод можно сделать из сообщения, опубликованного пресс-службой бренда. В нем говорится, что при посещении завода марки в Санкт-Петербурге Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ознакомился с прототипом «четырехдверки» в версии CNG. Но от дополнительных комментариев официальные представители бренда отказались.

Кстати, эксперты выяснили, автомобиль с каким видом топлива экономичнее в эксплуатации. Несложно догадаться, что меньше всего нужно платить за зарядку электрокара. Чуть дороже обойдется газ. Правда, для россиян лучшим все же остается бензин. Почему — читайте здесь.