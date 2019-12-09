В 2020 году на машины будут выдавать новый документ

Введенный ГОСТ призван информировать потребителей о показателях энергоэффективности транспортного средства. Речь идет об этикетке, на которой будет отображаться, сколько топлива расходует автомобиль на 100 километров пути. Для гибридов и электрокаров предусмотрено указание потрбеляемой электроэнергии и запас хода.

Выдавать документ производители будут на добровольной основе, то есть при продаже автомобиля собственнику он не понадобится. Новый стандарт распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т, за исключением транспорта, чей объем производства не превышает 2000 единиц в год.

По мнению властей, введенная этикетка должна популяризировать среди производителей и потребителей энергоэффективные транспортные средства. При этом не совсем понятно, обяжут ли автопроизводителей отвечать рублем за недостоверные сведения, а так же то, какие данные разрешат использовать: полученные при стендовых испытаниях силовых агрегатов, или взятые после реальных испытаний авто в условиях реального трафика.