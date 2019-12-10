Минпромторг против повышения цен на машины из-за этикеток энергоэффективности

С 31 марта следующего года по новому ГОСТу автобренды, заметим, на добровольной основе будут информировать покупателей об энергетической эффективности транспортных средств. Так называемые этикетки энергоэффективности будут вешать на «легковушки», а также на грузовики массой до 3,5 т. Исключением станут машины с объем производства до 2000 экземпляров в год.

Новый документ не должен привести к скачку прайсов на автомобили, и вообще никак не повлияет на ценообразование. По крайней мере, именно такое сообщение пресс-службы Минпромторга РФ передало информагентство ТАСС.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», цель этикетки — пропаганда среди покупателей и производителей автомобилей, наиболее рационально потребляющих топливо. Правда, пока не уточняется, какой расход горючего будет указан — полученный после стендовых испытаний моторов или же реальный, проверенный в дорожных в условиях.