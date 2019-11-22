Продажи грузовиков в России, в отличие от легковых авто, растут

Первую строчку, как и прежде, занимает продукция компании КамАЗ. За грузовики из Набережных Челнов рублем проголосовали 2802 россиянина, подняв показатель на 18%. К слову сказать, там в конце этого—начале следующего года начнут собирать Mercedes-Benz Actros грузоподъемностью от 18 до 33 тонн с автопилотом.

Второе место досталось GAZ с результатом в 909 реализованных экземпляров и положительной динамикой в 10,6%. За ним следует белорусский MAZ, чьи грузовики ушли в руки покупателей в количестве 312 штук (-15,7%). Четвертым и пятым пунктами, по данным «Автостат Инфо», в рейтинге идут «Уралы» (236 авто, −5%) и итальянские Iveco (79 машин, +132%).

Если же говорить только о грузовиках российских автостроителей, то на их долю в прошедшем месяце пришлось больше половины продаж, а точнее − 54,1%. В целом же отечественной техники относительно прошлого года было реализовано на 13,5% больше (4310 автомобилей).