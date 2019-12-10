В России перестают покупать грузовые автомобили

Пальму первенства традиционно удерживает Камский автомобильный завод. Его продукция заняла долю рынка, перевалившую за 33%. КамАЗы разошлись тиражом в 2400 экземпляров, добившись положительной динамики в 3,3%, сообщает агентство «Автостат».

Кстати, ребята из Набережных Челнов планируют в скором времени запустить на рынок автомобиль LCV-сегмента, именуемый «Компас». Новинка потягается за внимание покупателей с «Газелью NEXT» — бестселлером среди легкой коммерческой техники.

Но вернемся к большегрузам. Второе место досталось марке GAZ, закрывшим месяц с показателем в 780 единиц (+8,3%). Далее следуют два шведских бренда — Scania (559 машин, −32,4%) и Volvo (493 автомобиля, −23,6%). А на пятой строке расположился MAN (424 машины, −33,3%).

Среди моделей лидером вновь стал KAMAZ-43118: грузовик повышенной проходимости с бортовой платформой ушел в руки покупателей в количестве 614 авто (+12%). Второе место занял «Газон NEXT» (558 единиц, +12%). А замыкает первую тройку самосвал KAMAZ-65115 (410 штук, +3,3%).