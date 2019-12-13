KIA Stinger готовится к обновлению

Фото: KIA
В зарубежных СМИ промелькнула информация, что поклонники южнокорейского бренда могут не дождаться второго поколения KIA Stinger — многообещающего и не оправдавшего надежд. Но рестайлинг спортивного фастбэка все же будет: автомобиль засветился во время ходовых тестов.

В интервью австралийскому изданию CarAdvice глава европейской дизайн-студии марки Грегори Гийом признался, что окончательного решения по разработке KIA Stinger следующей генерации пока не принято. Продажи авто оказались сильно ниже ожидаемых.

Однако, судя по всему, Stinger все же обновится. И в подтверждение тому на корейском портале Bobaedream даже появилось фото модели, закутанной в камуфляж. Стоит отметить, очевидцам удалось снять лишь заднюю часть машины. Но харизматичный «Стингер» можно узнать и по такому фото, как минимум, просто взглянув на фонари. Никаких подробностей о новинке пока нет.

  • Фото: bobaedream.co.kr
  • Фото: KIA

Напомним, что в Россию KIA Stinger приехал весной 2018 года с тремя моторами — двумя двухлитровыми турбодвижками мощностью 197 и 247 л. с., а также 370-сильным агрегатом объемом 3,3 л.

Все они работают с восьмискоростным «автоматом». Привод — полный и задний. Ценник начинается от 2 074 900 рублей.

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13 декабря 2019
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