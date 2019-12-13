KIA Stinger готовится к обновлению

В интервью австралийскому изданию CarAdvice глава европейской дизайн-студии марки Грегори Гийом признался, что окончательного решения по разработке KIA Stinger следующей генерации пока не принято. Продажи авто оказались сильно ниже ожидаемых.

Однако, судя по всему, Stinger все же обновится. И в подтверждение тому на корейском портале Bobaedream даже появилось фото модели, закутанной в камуфляж. Стоит отметить, очевидцам удалось снять лишь заднюю часть машины. Но харизматичный «Стингер» можно узнать и по такому фото, как минимум, просто взглянув на фонари. Никаких подробностей о новинке пока нет.