В России стартовали продажи KIA Stinger в новой версии

В России стартовали продажи KIA Stinger — самой мощной серийной модели в истории бренда — в версии Style, вставшей в линейке после комплектации Prestige. Фастбэк, как и «четырехдверка» в варианте GT Line, щеголяет черными хромированными корпусами боковых зеркал, элементами радиаторной решетки и накладками на патрубки выхлопной системы.

Кроме того, авто отличается навороченной аудиосистемой Harman/Kardon с 15 динамиками. К этому богатству добавился новый цвет кузова — сочный ярко-оранжевый Neon Orange, ранее доступный только покупателям Соединенных Штатов, где оттенок оказался крайне популярным.