В России стартовали продажи KIA Stinger в новой версии

В России стартовали продажи KIA Stinger — самой мощной серийной модели в истории бренда — в версии Style, вставшей в линейке после комплектации Prestige. Фастбэк, как и «четырехдверка» в варианте GT Line, щеголяет черными хромированными корпусами боковых зеркал, элементами радиаторной решетки и накладками на патрубки выхлопной системы.
Кроме того, авто отличается навороченной аудиосистемой Harman/Kardon с 15 динамиками. К этому богатству добавился новый цвет кузова — сочный ярко-оранжевый Neon Orange, ранее доступный только покупателям Соединенных Штатов, где оттенок оказался крайне популярным.
Stinger Style, вооружен, как впрочем и авто в версии GT Line, двухлитровым турбированным T-GDI мощностью 247 л. с., выступающим вкупе с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Авто оценивается в 2 639 900 рублей.
Для сравнения отметим, что прайс на Stinger GT Line стартует от 2 834 900 «целковых». Правда, в более дорогом варианте есть еще и контурная подсветка салона, и 19-дюймовые диски (автомобиль в комплектации Style оснащается дисками диаметром 18 дюймов), и панорамная крыша, а также камеры кругового обзора, цифровая «приборка» и электрорегулируемое кресло водителя с функцией памяти.