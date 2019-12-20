Hyundai построил новый седан дешевле Solaris

Доступный седан Hyundai Aura дебютировал в Индии. Его длина, ширина и высота составляют 3995, 1680 и 1520 мм соответственно, а колесная база равна 2450 мм.

В моторной гамме значатся три агрегата. Базовым считается бензиновый 1,2-литровый мотор мощностью 83 л. с. Альтернатива ему — наддувный «дизель» такого же объема, развивающий 75 л. с., а также литровый турбомотор в 100 «лошадей».

В пару ко всем моторам приставлена 5-ступенчатая «механика», а «автомат» предложили лишь опционально.

Продажи Hyundai Aura начнутся в начале 2020 года. В модельной иерархии бренда автомобиль станет ниже седана Verna — в российской интерпретации Hyundai Solaris.

Что касается нашего брата, то в ближайшее время Aura в Россию не приедет. Но кто знает, если ситуация в экономике будет ухудшаться, а доходы населения — падать, то корейцы могут рассмотреть возможность организации локальной сборки автомобиля.

Нельзя не согласиться, что спрос на дешевые машины, которые можно обслуживать своими силами, у нас всегда будет актуален.