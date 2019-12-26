Корейцы официально рассекретили все новинки Hyundai 2020 года для России

Фото: АвтоВзгляд
На итоговой пресс-конференции компания Hyundai заявила, что, несмотря на общую тенденцию спада рыночных продажах, 2020 год для России будет богат на новинки. Это и кроссоверы, легковушки.

Доля кроссоверов в продажах Hyundai составляет 60%. Локомотивом является, конечно же, Hyundai Creta, которой в 2020 году предстоит нелегкая конкуренция в сегменте кроссоверов B-класса, в который ворвется родственный бренд KIA со своей новинкой — Seltos.

Чтобы сохранить интерес к «Крете», в Hyundai задумали ее обновить. В компании отметили, что помимо фейслифтинга, будут существенно пересмотрены комплектации кроссовера — добавятся новые опции.

Прибудет комплектаций и в Hyundai Tucson — для поклонников спортивного стиля компания предложит Tucson N Line в оранжевом окрасе со спортивным обвесом. В Hyundai подчеркнули, что это не спортивная версия кроссовера, а лишь стилизация.

Отличительные особенности Tucson N Line — 19-дюймовые матовые колесные диски, черные зеркала, сиденья с развитой боковой поддержкой и красной прострочкой, алюминиевые накладки на педали и новый рычаг АКПП. Впрочем, все подробности компания расскажет ближе к выходу новинки.

Также будет обновлен седан Hyundai Solaris. А в четвертом квартале 2020 года на российский рынок приедет флагманский кроссовер Hyundai Palisade, сертификацией которого компания занимается уже сейчас.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан, дешевые машины, бюджетные авто, кроссоверы, автосалоны, купить машину
26 декабря 2019
811