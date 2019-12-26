Корейцы официально рассекретили все новинки Hyundai 2020 года для России

Доля кроссоверов в продажах Hyundai составляет 60%. Локомотивом является, конечно же, Hyundai Creta, которой в 2020 году предстоит нелегкая конкуренция в сегменте кроссоверов B-класса, в который ворвется родственный бренд KIA со своей новинкой — Seltos.

Чтобы сохранить интерес к «Крете», в Hyundai задумали ее обновить. В компании отметили, что помимо фейслифтинга, будут существенно пересмотрены комплектации кроссовера — добавятся новые опции.

Прибудет комплектаций и в Hyundai Tucson — для поклонников спортивного стиля компания предложит Tucson N Line в оранжевом окрасе со спортивным обвесом. В Hyundai подчеркнули, что это не спортивная версия кроссовера, а лишь стилизация.

Отличительные особенности Tucson N Line — 19-дюймовые матовые колесные диски, черные зеркала, сиденья с развитой боковой поддержкой и красной прострочкой, алюминиевые накладки на педали и новый рычаг АКПП. Впрочем, все подробности компания расскажет ближе к выходу новинки.

Также будет обновлен седан Hyundai Solaris. А в четвертом квартале 2020 года на российский рынок приедет флагманский кроссовер Hyundai Palisade, сертификацией которого компания занимается уже сейчас.