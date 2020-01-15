Как большегрузы Scania экономят деньги своих владельцев

Компания Scania привезла 500-й большегрузный автомобиль, работающий на сжиженном метане. По расчетам производителя, такой тягач позволяет тратить на топливо примерно в два раза меньше средств.

— Scania активно содействует развитию сегмента газомоторной техники в России, — заявил порталу «АвтоВзгляд» руководитель направления продаж техники на газомоторном топливе ООО «Скания-Русь» Иван Папазов. — мы участвуем в автопробегах машин на метане, предоставляем модели для тест-драйвов и доносим до органов власти потребности владельцев газовых грузовиков.

Стоит отметить и динамику продаж большегрузов на газовом топливе. Так, в 2017 году было закуплено 34 таких автомобиля Scania с полной массой более 16 тонн, в 2018 году — 214 грузовиков, а в прошедшем — порядка 300.

Напомним, что Scania показала газомоторные авто на выставке «Комтранс-2019», прошедшей в минувшем сентябре. Шведы похвастались седельными тягачами, самосвалами и мусоровозами, работающими на сжатом (CNG) или сжиженном (LNG) природном газе. В этой линейке компания представляет более 400 вариантов машин.